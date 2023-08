FIFA chce "potężnej kary dla Rubialesa za pocałunek. To byłby jego koniec

W 2019 roku "La Roja" przedarła się do 1/8 finału, a w tegorocznym turnieju... zdobyła puchar, ogrywając Angielki w finale 1-0, po trafieniu Olgi Carmony . Ten bez wątpienia wielki sukces Hiszpanek został jednak zmącony przez skandal, którego źródłem było zachowanie... Luisa Rubialesa , szefa hiszpańskiej federacji piłkarskiej.

Luis Rubiales wywołał olbrzymi skandal. Kłopoty przewodniczącego RFEF narastają

Przewodniczący RFEF podczas ceremonii medalowej, zapewne w przypływie niekontrolowanej radości, chwycił głowę piłkarki Jennifer Hermoso (znanej też pod skróconym imieniem - Jenni) i pocałował ją prosto w usta. Zachowanie to spotkało się z olbrzymią falą krytyki i wywołało zamieszanie, którego końca... jak dotychczas nie było widać.

Sam Rubiales koniec końców przeprosił za to, co uczynił, natomiast nie zdecydował się opuścić swego stanowiska, czego oczekiwało wiele osób, w tym szefowie federacji autonomicznych i terytorialnych RFEF , którzy 28 sierpnia wydali wspólny komunikat w tej sprawie.

15 lat zawieszenia? FIFA bezwzględna dla Rubialesa

FIFA ma bowiem rozważać nawet zawieszenie na... aż 15 lat, a to już maksymalny możliwy okres odsunięcia od obowiązków w świetle bieżących przepisów. Gdyby taki scenariusz się ziścił, to przewodniczący RFEF mógłby znów zacząć pracować w federacji w wieku 61 lat - w teorii jest to możliwe, w praktyce taki "cios" zapewne równałby się z ostatecznym zakończeniem jego kariery w świecie futbolu. Jedno jest pewne - skandal, niczym kula śnieżna, na razie tylko wciąż nabiera tempa...