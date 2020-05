Felipo Melo wrócił myślami do minionych lat swojej kariery i opowiedział kapitalną anegdotę z Leo Messim w roli głównej. W przytoczonej historii polała się krew, a wszystko zakończyło się wyznaniem miłości.

36-latek, mimo zaawansowanego jak na piłkarza wieku, wciąż nie zawiesił butów na kołku. Obecnie jest piłkarzem brazylijskiego Palmeiras.

Sławę przyniosły mu zwłaszcza występy w Juventusie i Interze Mediolan, a także reprezentacji Brazylii, z którą sięgnął po Puchar Konfederacji w 2009 roku.

Melo niezwykle często określany był mianem brutala. O tym, że potrafił skrzywdzić rywala, przekonał się kiedyś sam Messi, z którym mierzył się wielokrotnie. W rozmowie z gazetą "Ole" Brazylijczyk zdecydował się przytoczyć pewną boiskową anegdotę.

- W pewnym momencie uderzyłem go przypadkowo łokciem w twarz, a z jego nosa polała się krew. Wstał i podszedł do mnie, by porozmawiać. Powiedziałem mu: Kocham cię, bardzo cię kocham - opowiedział Melo.