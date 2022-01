Według informacji przekazanych przez Gerarda Romero, Dembele przekazał Barcelonie, że nie zamierza przedłużać kontraktu na jej warunkach.

Sam zawodnik chciałby kontraktu gwarantującego mu około 40 mln euro za rok gry w Barcelonie. Dla porównania, to blisko dwa razy więcej, niż zarabia Robert Lewandowski w Bayernie Monachium!

Fiasko negocjacji zakończyło się tym, że Barcelona już w styczniu będzie próbowała znaleźć chętnego na Francuza, obniżając jego cenę. Ponadto piłkarz został poinformowany, że nie zagra już więcej w barwach "Dumy Katalonii".



FC Barcelona poinformowała Dembele, że nie zagra już w jej barwach

W ten sposób historia w ironiczny sposób zatoczyła koło. Latem 2017 roku Dembele sam odmówił gry dla Borussii Dortmund, próbując wymusić w ten sposób transfer do Barcelony.



- Nie wiemy, gdzie jest - mówił ówczesny trener BVB Peter Bosz, gdy piłkarz nie pojawiał się na treningach.



Barcelona zapłaciła za skrzydłowego aż 140 mln euro, co czyni Dembele mocnym kandydatem do najgorszego transferu w historii futbolu. Piłkarz niemal tyle samo czasu co na boisku, spędzał w gabinetach lekarzy. Z powodu urazów ominął aż... 102 spotkania Barcelony.

