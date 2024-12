FC Barcelona znów górą nad Bayernem. Na taką wiadomość czekał Lewandowski

FC Barcelona wytypowała już główny cel transferowy na przyszłe lato i błyskawicznie "wzięła się do roboty". Deco z delegacją udał się do Niemiec, aby przekonać do przenosin do Katalonii Jonathana Taha. Negocjacje zdaniem mediów przebiegły pomyślnie, a jeśli nie wydarzy się nic nieoczekiwanego, podstawowy stoper reprezentacji Niemiec dołączy do Barcy i to całkiem za darmo. W Hiszpanii odtrąbiono już "triumf" Barcelony nad Bayernem Monachium.