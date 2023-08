Przed startem nowego sezonu Barcelona traci jednego z kluczowych piłkarzy. Po sześciu latach gry Ousmane Dembele zmienia drużynę. Francuz jest o krok od przeniesienia się do Paris Saint-Germain. Zdaniem dziennikarzy 26-letni napastnik najpóźniej do niedzieli powinien związać się umową ze stołecznym klubem. Według nieoficjalnych informacji francuski gigant zapłaci za zawodnika "tylko" 50 milionów euro. Co ciekawe, Paryżanie mieli nie skorzystać z oficjalnej klauzuli odstępnego, tylko wykorzystali prywatne porozumienie między piłkarzem a Barceloną. Specjalna klauzula zaznacza, że kwota odstępnego nie musi zostać opłacona w siedzibie ligi hiszpańskiej. Dzięki czemu "Blaugrana" otrzyma większą sumę niż 25 mln euro.