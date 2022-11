FC Barcelona znalazła następcę Xaviego? Niespodziewane wieści z Hiszpanii

Gdyby patrzeć wyłącznie na tabelę Primera Division, to trudno byłoby mieć jakieś wielkie zastrzeżenia do Xaviego Hernandeza w roli szkoleniowca FC Barcelona - jego drużyna zajmuje bowiem drugą pozycję w klasyfikacji, tracąc do Realu Madryt zaledwie jedno "oczko". Problem robi się, gdy zerkniemy na wyniki "Blaugrany" w Lidze Mistrzów.

Xavi nie ma bowiem na razie ręki do tych rozgrywek - "Duma Katalonii" drugi sezon z rzędu nie zdołała wyjść z grupy w Champions League i niebawem pożegna się z tą rywalizacją poprzez mecz bez stawki z Viktorią Pilzno. Niemoc "Barcy" w LM sprawiła, że podniosły się głosy na temat możliwego zwolnienia Hernandeza. Teraz z Hiszpanii płyną słowa, które z jednej strony mogłyby uspokajać 42-latka, z drugiej zaś... zasiać w jego sercu ziarno niepewności. O co więc chodzi?

FC Barcelona zatrudni Mikela Artetę? Na razie to pieśń przyszłości...

Według informacji przekazywanych przez dziennik "Sport" zarząd Barcelony na razie nie myśli o zwolnieniu obecnego sternika zespołu, natomiast, idąc w ślady swoich największych rywali, mimo wszystko planuje powoli dalszą przyszłość i stara się wytypować kandydata na kolejnego menedżera.

Idealnym wyborem mógłby okazać się Mikel Arteta, który jest bacznie obserwowany przez przedstawicieli FCB. Na Camp Nou doceniają jego skuteczność i styl, w jakim zamienił nijaki Arsenal w zespół, który obecnie rywalizuje z Manchesterem City o pierwsze miejsce w Premier League.

Dobre wyniki, które wszak przyszły dopiero z czasem, nie są tu jedynym "wabikiem". Warto bowiem pamiętać, że Bask przed laty występował w drużynach młodzieżowych FC Barcelona, a całkiem niedawno pracował jako asystent Pepa Guardioli, którego roli w historii "Blaugrany" nie trzeba chyba specjalnie zarysowywać. Arteta z całą pewnością ma w sobie jakąś cząstkę "DNA Barcy", która jest niezwykle ważna dla włodarzy klubu.

Primera Division. FC Barcelona do końca roku zagra trzy spotkania

Tymczasem przed Barceloną już tylko trzy ostatnie spotkania w tym roku kalendarzowym, w tym dwa w bieżącym miesiącu - 5 listopada "Duma Katalonii" zagra z Almerią, a trzy dni później zmierzy się z Osasuną. Potem nastąpi przerwa w rozgrywkach La Ligi spowodowana mistrzostwami świata w Katarze, a 31 grudnia wicemistrzów Hiszpanii czekają derby miasta z Espanyolem.

