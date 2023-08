FC Barcelona żegna transferowy niewypał. Xavi będzie zachwycony

Bieżący sezon w wykonaniu FC Barcelony ma być kontynuacją mistrzowskiego projektu z minionych rozgrywek. Stabilizacja polegająca na przemyślanych transferach, mądrym wprowadzaniu młodzieży do pierwszego zespołu, a także rozwojem myśli taktycznej to tylko część planu, mającego na celu wzmocnienie pozycji "Dumy Katalonii". Kluczowe znaczenie ma również odpowiednie zarządzanie klubowymi finansami. To właśnie dlatego, z klubem z Barcelony ma pożegnać się kilku niepotrzebnych piłkarzy.