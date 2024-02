FC Barcelona zdecydowała, tego jej było trzeba. To zatrzęsie La Ligą

Aleix Garcia w FC Barcelona? "Blaugrana" może osłabić czołowych rywali z ligi!

Mowa tu o Aleixu Garcii z Girony - i choć już wcześniej pojawiały się spekulacje łączące go z FCB, to dopiero teraz mistrzowie Hiszpanii mieli w pełni zdecydować się na to, by "zaatakować" w jego sprawie swoich ligowych rywali, obecnie walczących usilnie o najwyższe laury w Primera Division.