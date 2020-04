Pandemia koronawirusa nie oznacza, że w gabinetach na Camp Nou panuje zastój. Hiszpańskie media donoszą, że władze Barcelony właśnie sprawdzają możliwość sprowadzenia N'Golo Kante, który może stać się elementem transferowej wymiany.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Jack Wilshere "skosił" swoją żonę. Film jest hitem internetu. Wideo INTERIA.TV

Pomocnik Chelsea to smakowity kąsek na rynku. Francuskie media informują, że chcą go Real Madryt, PSG i Juventus, a teraz do gry weszła Barcelona. Każdy z tych klubów musi być jednak gotowy na wyłożenie ok. 70 mln euro.

Reklama

Barcelona wokół Kante chciałaby zbudować defensywę. By to zrobić, jest w stanie poświęcić m.in. Philippe Coutinho, któremu w czerwcu kończy się wypożyczenie do Bayernu i w Monachium raczej nie zostanie.



Na Camp Nou uważają, że bez Brazylijczyka też będą w stanie sobie poradzić, więc pieniądze z jego ewentualnego transferu przeznaczyliby właśnie na Kante. Szczególnie, że Coutinho zainteresowany jest ligą angielską, więc być może doszłoby do wymiany z Chelsea. O takiej opcji z pierwszej strony informuje dzisiaj Mundo Deportivo

Oprócz tego hiszpańskie media informują również o negocjacjach Barcelony z Interem Mediolan. Cel? Wymiana Anotoine'a Griezmanna na Lautaro Martineza.

PJ