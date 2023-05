Samuel Umtiti trafił do Barcelony latem 2016 roku. Pierwsze dwa sezony miał dobre, był ważnym elementem zespołu Luisa Enrique i Ernesto Valverde, jednak po mundialu w Rosji zaczął miewać bardzo często kłopoty ze zdrowiem. Liczne kontuzje znacznie osłabiły jego pozycję na Camp Nou. W 2022 r. został wypożyczony do Lecce. Z "Dumą Katalonii" ma kontrakt do 2026 r., ale jego długość wynika głównie z konieczności ekonomicznych.