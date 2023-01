FC Barcelona. Prace na Camp Nou przyspieszą w czerwcu

Wstępne prace na stadionie już się w praktyce rozpoczęły. Jednak najważniejsze działania związane z przebudową zaczną się w czerwcu. Chodzi o to, by nastąpiło to po obecnym sezonie La Liga. Kolejny sezon zespół Roberta Lewandowskiego ma spędzić poza Camp Nou - na Montjuic.