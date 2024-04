FC Barcelona z Realem Madryt gra o wszystko. Obaj trenerzy namieszali przed El Clasico

FC Barcelona w jednym tygodniu może zaprzepaścić zarówno szanse w Lidze Mistrzów, jak i na obronę mistrzostwa Hiszpanii. Szansa na sukces w europejskich pucharach została już zaprzepaszczona przez fatalne spotkanie rewanżowe z Paris Saint-Germain. Zespół nie miał zbyt wiele czasu na otrząśnięcie się, bo już w niedzielę trzeba kolejny raz sięgnąć do najgłębszych pokładów motywacji i sił. To czas na spotkanie wyjazdowe z Realem Madryt. Reklama

Według hiszpańskich dziennikarzy szatnia Barcelony jest obecnie podzielona, a zawodnicy mocno przybici. Forma "Dumy Katalonii" to jedna wielka niewiadoma, zwłaszcza biorąc pod uwagę fatalne nastroje wokół drużyny. Joan Laporta liczył, że awans do półfinału Ligi Mistrzów skłoni Xaviego do rozważenia na nowo swojej przyszłości. A tak sprawa wydaje się już przesądzona. Niedzielny Klasyk będzie prawdopodobnie ostatnim dla Hiszpana w roli szkoleniowca Barcy.

Statystyki przed Klasykiem po stronie Realu Madryt. Na co stać Barcelonę?

W obecnym sezonie Barca dwukrotnie już przegrała z Realem Madryt, a eksperci i dziennikarze w większość spodziewają się trzeciej porażki. "Królewscy" nie przegrali jeszcze żadnego meczu domowego, choć z drugiej strony "Blaugrana" to jedyna drużyna w La Liga, która nie zanotowała porażki na wyjeździe.

Najwięcej uwagi w mediach przed Klasykiem poświęca się Robertowi Lewandowskiego. "Marca" wylicza Polakowi fatalne statystyki notowane w ligowych meczach z "Los Blancos". W lidze nie udało mu się jeszcze pokonać bramkarza "Królewskich".

Robert Lewandowski w sumie strzelił osiem goli w 14 meczach przeciwko "Los Blancos". Jednak w La Liga jego statystyki utknęły. W całej swojej karierze w Bundeslidze (312 goli w 384 meczach) i La Liga Robert Lewandowski strzelił gola przeciwko 46 z 52 rywali, z którymi się mierzył, nie trafiając do siatki tylko w meczach z sześcioma zespołami. Jednym z nich jest Real Madryt. Jeśli nie strzeli gola w najbliższym "El Clasico", Real Madryt stanie się rywalem, z którym rozegrał najwięcej meczów ligowych bez strzelenia gola w całej swojej karierze w Niemczech i Hiszpanii ~ punktowali hiszpańscy dziennikarze

Lewandowski w centrum uwagi. Polak czeka na przełamanie w rywalizacji z "Królewskimi"

Kapitan reprezentacji Polski w rozmowie z dziennikarzami przed El Clasico przyznał się do poważnego błędu. 35-latek zdradził, że zbyt mocno oddziaływały na niego medialne doniesienia. Reklama

- W pewnym momencie ja też bardzo się w to wszystko zaangażowałem i zdałem sobie sprawę, że jest to sytuacja, której nie można przedłużać w czasie. Musisz trzymać się z daleka, aby mieć właściwą i świeżą wizję sytuacji, a nie wizję emocjonalną. Jeśli jesteś emocjonalnie zaangażowany we wszystko, co dzieje się wokół ciebie, jest to trudne i może stać się nie do zniesienia - stwierdził.

Dziennikarze przewidywali, że sztab szkoleniowy zdecyduje się na pozostawienie Pedriego na ławce. Pomocnik odstawał fizycznie na tle graczy PSG, a do tego nie należy go przeciążać. W końcu nie tak dawno wrócił do gry po poważnej kontuzji. Mimo że Robert Lewandowski fatalnie zaprezentował się na tle mistrza Francji, zachował miejsce w wyjściowej jedenastce. Vitor Roque praktycznie nie liczy się w planach Xaviego, wobec czego Polak na dobrą sprawę nie ma nawet konkurenta.

Oficjalne składy na mecz Real Madryt - FC Barcelona

Real Madryt: Lunin - Vazquez, Tchouameni, Ruediger, Camavinga - Valverde, Modrić, Kroos, Bellingham - Rodrygo, Vinicius Jr. Reklama

FC Barcelona: Ter Stegen - Kounde, Araujo, Cubarsi, Cancelo - Christensen, De Jong, Guendogan - Yamal, Lewandowski, Raphinha

Robert Lewandowski / JOSEP LAGO / AFP / AFP

Xavi i Inigo Martinez / DAX Images / NurPhoto / NurPhoto via AFP / AFP