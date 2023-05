FC Barcelona wywołała burzę. Skandaliczny filmik dla Rosjan. Kibice są wściekli

Nagranie opublikowane przez platformę Okko wywołało wielkie oburzenie wśród polskich fanów "Dumy Katalonii". Pojawiła się teoria mówiąca o tym, że być może filmik został podrobiony, lecz wiele wskazuje na to, że nie jest to prawda. "Wątpię, że fejk. Wczoraj odbyły się wywiady z piłkarzami, więc wszystko się układa w całość. Pytanie tylko dlaczego ktoś dopuścił do tego (obstawiam, że to jakieś zobowiązania, umowy itd). Oby klub to wyjaśnił" - stwierdził autor profilu Barcainfo.