Temat Bernardo Silvy w Barcelonie jest nieco bardziej rozległy i trwa w zasadzie już od zeszłego okna transferowego. Według doniesień katalońskich mediów sam piłkarza także chętnie kontynuowałby karierę w "Barcie", rzecz jednak w tym, że ze strony klubu brakowało w tym czasie konkretnych działań. Sam Silva bowiem, z szacunku do City, ma nie chcieć podejmować żadnych prób wymuszania transferu, a bardziej liczy, że kluby znajdą porozumienie. Na to się jednak nie zanosi.

FC Barcelona chce dwie gwiazdy Manchesteru City. Pierwsza oferta była jednak nie do przyjęcia

Po decyzji Ousmane`a Dembele władze Barcelony chciały szybko znaleźć zastępstwo i wszystkie siły miały zostać rzucone na "operację Bernardo Silva". Okazuje się jednak, że taka motywacja nie podziałała specjalnie na włodarzy City. W skrócie podsumował to Fabrizio Romano, a tym razem daleko ma być do słynnego "here we go".

Manchester City powiedział PSG i Barcelonie, że NIE mają zamiaru negocjować żadnych warunków w sprawie Bernardo Silvy. Man City wkrótce zaoferuje również Bernardo nowy kontrakt. Wciąż kluczowa będzie postawa piłkarza, ale stanowisko Man City jest silne i jasne. ~ poinformował

W tle tej sprawy jest także zainteresowanie, które Barcelona wyraża w kwestii sprowadzenia równocześnie Joao Cancelo. W odróżnieniu od Silvy, jego pozycja w City nie jest najsilniejsza. Na początku 2023 roku pojawiało się bowiem bardzo dużo doniesień o niezadowoleniu Guardioli z jego postawy na treningach, a samo wypożyczenie do Bayernu Monachium także było dosyć wymowne. "Blaugrana", w najlepszej dla siebie opcji, chciałaby ściągnąć do siebie obu równocześnie, a "Sport" dotarł do konkretów transferowej oferty.

Dziennikarze gazety przekazują, że Barcelona przedstawiła dosyć zawiłą propozycję, według której najpierw wypożyczyłaby Cancelo i Silvę i byłaby zobowiązana do zapłaty 70 milionów euro po roku. Brzmi ona dosyć zaskakująco, szczególnie w obecnych realiach panujących na transferowym rynku i fakcie, że Silva ma ważny kontrakt z City do 2025 roku, a Cancelo jeszcze dłużej, bo do 2027. Dlatego też trudno się dziwić, że kibice mocno ironicznie ocenili takie doniesienia. "Myślą, że jesteśmy organizacją charytatywną?" - pyta sarkastycznie jeden z fanów City. "Może jeszcze dorzucimy im Haalanda, De Bruyne i Diasa? Wszystko dla wielkiej Barcelony" - wtóruje mu kolejny.

Bernardo Silva / AFP

Bernardo Silva / AFP

Joao Cancelo / AFP

FC Barcelona / AFP