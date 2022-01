Barcelona pod wodzą Xaviego Hernandeza konsekwentnie próbuje zrobić krok do przodu, ale widać, że przychodzi jej to z ogromnym trudem. W ostatnich dniach dwukrotnie po dogrywce odpadła z rozgrywek Superpucharu Hiszpanii oraz Pucharu Króla - przegrywając kolejno z Realem Madryt oraz z Athletikiem Bilbao.



"Dumie Katalonii" nie dopisuje też szczęście - kolejny raz po powrocie do zdrowia kontuzji nabawił się Ansu Fati, a wciąż niedostępni byli Memphis Depay, Eric Garcia, Sergi Roberto, czy zawieszony za kartki Gavi. Z kolei Ousmane Dembele jest skonfliktowany z działaczami, którzy chcą jak najszybciej sprzedać Francuza.



W pojedynku z Alavesem Barca miała gigantyczną przewagę. Jej posiadanie piłki sięgało momentami blisko 80%!

Deportivo Alaves - FC Barcelona. Gol Frenkiego de Jonga zdecydował

To jednak nie przekładało się na bramkowe sytuacje. Dopiero w drugiej połowie w czystej pozycji znalazł się Luuk de Jong, ale z oddaniem strzału zwlekał tak długo, że piłkę wybił mu obrońca. Chwilę później uderzenie na wślizgu Gerarda Pique po rzucie wolnym obronił bramkarz.

Barcelona przełamała się dopiero w 87. minucie! Po centrze Jordiego Alby Ferran Torres bardzo przytomnie zgrał futbolówkę do Frenkiego de Jonga, a ten z bliska pokonał bramkarza Alaves!



Ten wynik dał "Dumie Katalonii" awans na piątą pozycję w lidze. Aby zakwalifikować się do Ligi Mistrzów, musi ukończyć rywalizację w najlepszej czwórce - obecnie traci punkt do czwartego Atletico.



Deportivo Alaves - FC Barcelona 0-1 (0-0)



Bramka: 0-1 F. de Jong (87.).

