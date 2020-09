Dziś popołudniu członek zarządu Jordi Farre złożył podpisy członków klubu, którzy popierają wotum nieufności wobec zarządu FC Barcelona - potwierdził oficjalnie kataloński klub.

Barcelona poinformowała, że Farre zebrał podpisy aż 20 687 socios (wymagane było ponad 16 tysięcy podpisów), którzy mają prawo decydowania o losach klubu. Według komunikatu aktywuje to artykuł 55. ze statutu klubu.

Jego mocą stroną wobec której złożono wotum nieufności są wszyscy członkowie zarządu. Od czwartku wyznaczony został okres dziesięciu dni, podczas których zostaną podjęte przygotowania nad utworzeniem specjalnej komisji ds. wotum nieufności.



Komisja ta będzie badała autentyczność podpisów, a także sprawdzać czy osoby te wchodziły w skład socios, co dawało im uprawnienia do głosowania.



Jeżeli wymagana liczba podpisów zostanie uznana za ważną, najpóźniej do 20 dni roboczych zwołane zostanie głosowanie nad odwołaniem obecnego zarządu z prezydentem Josepem Marią Bartomeu na czele.



Aby Bartomeu faktycznie pożegnał się ze swoją funkcją, potrzebne jest 2/3 głosów za wnioskiem o wotum nieufności. Wówczas zarządzono by termin nowych wyborów.

Zdjęcie Prezydent Barcelony Josep Maria Bartomeu / AFP

WG