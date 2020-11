Bez prezesa, pieniędzy, perspektyw, nękana plagą urazów i z pogrążonym w apatii Leo Messim Barcelona stoi na krawędzi głębokiego kryzysu. Od 29 lat klub z Katalonii nie zaczął ligi hiszpańskiej tak źle jak w tym roku.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Primera Division. Koeman o burzy wokół Messiego: To brak szacunku. Wideo © 2020 Associated Press

"To było wierutne kłamstwo" - napisał madrycki dziennik "Marca" na temat zapowiadanej latem rewolucji w składzie, która miała przywrócić blask klubowi z Katalonii. Ronald Koeman zostawił kadrę Holandii, by podnieść z kolan Barcelonę po klęsce 2-8 z Bayernem Monachium w ćwierćfinale Ligi Mistrzów.

Reklama

Tamten mecz był puentą fatalnego sezonu: porażek na wszystkich frontach. Kryzys sportowy okazał się tylko wierzchołkiem góry lodowej. Nad Camp Nou zawisła groźba głębokiego kryzysu ekonomicznego. Na sezon 2019-2020 szefowie Barcelony zaplanowali rekordowy budżet przekraczający pierwszy raz w historii piłki miliard euro. Pandemia wywołała jednak straty sięgające 300 mln.

Barcelona znalazła się w kłopotach większych niż inne kluby ze względu na wyjątkowo wysoki budżet płac swoich piłkarzy. W Katalonii zawsze chcieli mieć szatnię gwiazdorską - nie oszczędzano na transfery. Po oddaniu Neymara do PSG (lato 2017) za 222 mln euro, Barcelona wydała 350 mln na jego następców. Ani Ousmane Dembele, ani Philippe Coutinho, ani Antoine Griezmann nie spełnili oczekiwań. I nie spełniają do dzisiaj.

Burza w Barcelonie zmiotła niedawno prezesa Josepa Marię Bartomeu. Tymczasowy ma doprowadzić klub do wyborów w styczniu 2021 roku. Wtedy klub zacznie myśleć o wzmocnieniach, ale cudów trudno oczekiwać. Kasa jest pusta, a bilans ekonomiczny pełen długów. Tymczasowe władze klubu starają się zmniejszyć budżet płac o 190 mln euro, ale na to musieliby się zgodzić piłkarze. Będzie ich do tego przekonać bardzo ciężko.

Latem Barcelona oddawała piłkarzy, żeby zaoszczędzić na ich ogromnych wynagrodzeniach. Niemal za darmo odeszli: Luis Suarez (Atletico Madryt), Arturo Vidal (Inter Mediolan) i Ivan Rakitić (Sevilla). Koeman miał postawić na młodych. Ale zespół dotknęła plaga kontuzji. 33-letni stoper Gerard Pique po urazie więzadeł w kolanie w przegranym meczu z Atletico (0-1) będzie pauzował od czterech do pięciu miesięcy. Ansu Fati jest po operacji łąkotki i też nie wróci do gry przez cztery miesiące. Urazy leczą: Sergio Busquets i Sergi Roberto (dwa miesiące przerwy). Notorycznie kontuzjowany jest stoper Samuel Umtiti, na którego klub już w ogóle nie liczy. Młody Urugwajczyk Ronald Araujo też się leczy, więc na środek obrony Koeman przesuwa Frankiego de Jonga, który miał być siłą napędową drugiej linii. Traci na tym cała drużyna.

Każdy pomysł Koemana sypie się w gruzy. Holender zmienił ustawienie z 4-3-3, na 4-2-3-1. Wydawało się, że to wzmocni defensywę, ale Barca wciąż traci dużo goli. I mało strzela. Skutek? 12. miejsce w tabeli! Czyżby zbliżał się moment, w którym Katalończycy będą skazani na desperacką walkę o miejsce w Lidze Mistrzów? Grają i zarabiają w niej nieprzerwanie od 2004 roku.