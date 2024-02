FC Barcelona w tarapatach, prezes przyłapany na kłamstwie. Jest oficjalne oświadczenie

- Gdyby to nie był Xavi, już byśmy go zwolnili. Zrobiłbym to dla Barcelony - wypalił w wywiadzie dla rozgłośni "RAC1" Joan Laporta. Prezes Barcelony pytany był przede wszystkim o sytuację szkoleniowca, a także jego potencjalnego następcę. Jego słowa nie zostały dobrze odebrane przez opinię publiczną.