To bardzo mocny cios, szczególnie dla zawodników dotkniętych chorobą. Życzę im szybkiego powrotu do zdrowia. Niestety mecz z Juventusem nie ma kiedy się odbyć, ponieważ podczas letniego tournée mamy bardzo mało czasu. Będziemy zastanawiać się, jak to zrekompensować. Jest jak jest i trzeba to zaakceptować

~ stwierdził.