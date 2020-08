FC Barcelona. W Holandii żal po odejściu Koemana, Katalonia pełna nadziei

Holenderskie środowisko piłkarskie z żalem, ale i zrozumieniem przyjęło decyzję Ronalda Koemana o odejściu z posady selekcjonera drużyny narodowej i podpisaniu kontraktu z Barceloną. W Katalonii transfer przyjęto z nadzieją na powrót do najlepszej ery klubu.

O zatrudnieniu Koemana w "Dumie Katalonii" oficjalnie poinformowano w środę. 57-letni szkoleniowiec, którego kontrakt z reprezentacją Holandii miał obowiązywać do 2021 roku, związał się z Barceloną do 30 czerwca 2022.

"Rozumiemy, że chce spełnić marzenie swojego życia w Barcelonie i tego mu życzymy. Tymczasem sami zamierzamy podążać dalej tą samą ścieżką i spełniać nasze marzenia w reprezentacji oraz dostarczać kibicom powodów do dumy. Jeśli to się uda, to na pewno będzie zasługą również Ronalda Koemana. Trenerze - sukcesów!" - napisali we wspólnym oświadczeniu jego dotychczasowi podopieczni.

W podobnym tonie wypowiedział się dyrektor ds. futbolu w Niderlandzkiej Federacji Piłkarskiej (KNVB) Eric Gudde.

"Żałujemy, że Ronald podjął taką decyzję, ale ją szanujemy. Osiągnął bardzo dobre wyniki z drużyną narodową, dzięki niemu reprezentacja Holandii odzyskała blask po kilku trudnych latach. Jesteśmy mu za to bardzo wdzięczni" - stwierdził.

Pod wodzą Koemana "Pomarańczowi" zakwalifikowali się do mistrzostw Europy, które miały się odbyć w tym roku, ale z powodu pandemii zostały przełożone na 2021. Ponadto dotarli do finału Ligi Narodów, w którym ulegli Portugalii 0:1.

"Zaszczytem było prowadzenie drużyny narodowej Holandii. Przez ostatnie dwa i pół roku zrobiłem wszystko, co mogłem, aby osiągnąć sukcesy z "Oranje". Z dumą patrzę na to, czego dokonaliśmy. Przed zespołem świetlana przyszłość, jestem o tym przekonany. O tym, że Barcelona jest moim wymarzonym klubem, wiedzą wszyscy. Możliwość objęcia tam stanowiska trenera to coś wyjątkowego" - powiedział.