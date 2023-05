Dwadzieścia minut, które wstrząsnęły Barceloną. Mistrz na łopatkach

"Lewy" wyłączony, Barcelona bezradna. Świetna postawa jej byłego bramkarza

Po Barcelonie widać było, że nie gra już z taką pasją jak w czasach, gdy walczyła o uzyskanie przewagi nad Realem Madryt w walce o tytuł. Niewiele do powiedzenia miał Robert Lewandowski, który do dawnej siedziby królewskiego dworu przyjechał po to, by powiększyć przewagę w rywalizacji o koroną króla strzelców. W 9. minucie został zablokowany, w 31. minucie posłał futbolówkę tuż obok słupka i poza spalonymi - to właściwie jego jedyny dorobek. Kapitan reprezentacji Polski często pokazywał kolegom, by grali mu w inne miejsce niż to robili, ale bez efektów.