​FC Barcelona. "To nie tyle era Xaviego Hernandeza. To era Barcelony bez Messiego"

Wojciech Górski Primera Division

Cztery bramki strzelone Atletico Madryt, cztery strzelone także Valencii, Napoli i Athleticowi Bilbao. FC Barcelona po objęciu sterów przez Xaviego Hernandeza momentami nawiązuje do czasów świetności "Dumy Katalonii". - W Barcelonie rozpoczęła się nowa era. To nie tyle era Xaviego Hernandeza, co po prostu: era bez Lionela Messiego - mówią Interii hiszpańscy dziennikarze Jan Téllez i Arnau Blanch.

Zdjęcie Piłkarze Barcelony rozbili na Camp Nou Athletic Club 4-0 / Alex Caparros / Getty Images