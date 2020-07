Paris Saint-Germain domaga się 80 milionów euro i jeszcze Ousmane'a Dembele w wymianie za Neymara, donosi El Chiringuito.

To jest podobno warunek mistrzów Francji. Mogą sprzedać Brazylijczyka za niższą cenę, tylko jeśli do nich przyjdzie młody reprezentant "Trójkolorowych".

Neymarowi podobno marzy się powrót na Camp Nou. Odchodził stamtąd do PSG w sierpniu 2017 roku za rekordowe 222 miliony euro.



W Paryżu zdobył wszystko, co możliwe we Francji, ale nie osiągnął tego największego sukcesu, czyli wygrania Ligi Mistrzów.



Barcelona, od czasu odejścia Brazylijczyka, również nie zdobyła Pucharu Europy, a wszelkie próby zastąpienia go innym napastnikiem tak naprawdę się nie powiodły.



Dembele przyszedł na Camp Nou trzy lata temu, jako następca Neymara, ale jego karierę wyhamowują kontuzje. W tym sezonie 23-latek wystąpił tylko w dziewięciu meczach we wszystkich rozgrywkach, zdobywając bramkę.



