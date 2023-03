Jest jednak nieco problemów z tym związanych - FCB będzie musiała bowiem bardzo uważać, by w trakcie zakupowego szału zmieścić się w ramach Finansowego Fair Play. Już teraz widać przy tym pewne trudności - "Blaugrana" np. ma być już po słowie z graczem Athletiku Bilbao Inigo Martinezem , ale nie będzie w stanie dopiąć jego przybycia jeśli... no cóż, nie zacznie sprzedawać piłkarzy.

FC Barcelona odchudzi skład. Torre wypożyczony, Garcia sprzedany?

Jak informuje Javi Miguel z dziennika "As", na "liście pożegnań" będą figurować nazwiska co najmniej czterech zawodników. Najmniejsze powody do zmartwień ma 19-letni Pablo Torre, który ma zostać jedynie wypożyczony - obecnie nie ma szans na regularne występy w bordowo-granatowych barwach, ale zarząd ekipy z Camp Nou niezmiennie widzi w nim ogromny potencjał.