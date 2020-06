Wystarczyły zaledwie dwie godziny, by kibice piłkarskiej drużyny FC Barcelona wykupili wszystkie 600 tysięcy specjalnych żetonów, na emisji których kataloński klub zarobił 1,2 mln euro.

Żetony, oparte na zasadach obowiązujących przy nabywaniu kryptowaluty (wirtualna jednostka rozliczeniowa), dają fanom-posiadaczom specjalne prawa i... nagrody.

Nabywcy, w tym tzw. Socios, kibice, którzy są członkami klubu (mają m.in. prawa wyborcze władz FC), otrzymali wyłączne prawo głosowania w ankietach dotyczących różnych dziedzin aktywności katalońskiej drużyny. Najbliższe głosowanie dotyczy wyboru grafiki, która zostanie umieszczona w szatniach stadionu Camp Nou.

Nagrodami dla nabywców żetonów będą bilety na miejsca VIP na mecze FC czy też wejściówki na zamknięte spotkania z piłkarzami Barcelony. Żetony, tak jak kryptowaluta, generują przychody.

Cena każdego żetonu z pierwszej partii wynosiła 2 euro, ale być może w kolejnej transzy, która trafi do sprzedaży wśród fanów już środę, będzie wyższa - wszystko zależeć będzie od praw rynku, czyli podaży i popytu.

Zdjęcie Leo Messi (w środku) / AFP

