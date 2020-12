Czy Lionel Messi rozgrywa słaby sezon? Wielu fanów FC Barcelona zapewne odpowie na to pytanie twierdząco, upatrując w postawie kapitana drużyny słabej formy "Dumy Katalonii". Argentyńczyk w kilku spotkaniach rzeczywiście nie był sobą, lecz w wielu statystykach wciąż jest niekwestionowanym królem Europy.

Po 11 meczach ligowych w tym sezonie Messi ma na koncie pięć trafień i dwie asysty. W poprzedniej kampanii w 11 pierwszych meczach trafił do siatki 12 razy i dołożył do tego sześć ostatnich podań. Różnica jest diametralna.



Messi wciąż jednak jest motorem napędowym katalońskiej ofensywy, brylującym nie tylko w swojej ekipie, lecz w całej Europie. W wielu aspektach Argentyńczyk wciąż błyszczy na tle pozostałych gwiazd z pięciu najlepszych lig Starego Kontynentu.

Po pierwsze - nikt nie oddał więcej strzałów na bramkę niż as Barcelony. Messi nękał dotąd rywali swoimi strzałami 59 razy. Drugi w zestawieniu Patrick Bamford wykonał 46 próby, a trzeci Harry Kane - 44. 28 strzałów Messiego - czyli około 47 procent - trafiało w światło bramki. Nie jest to może wynik spektakularny, lecz i tak żaden zawodnik nie zmuszał częściej do interwencji bramkarzy rywala.



Argentyńczyk nie jest jednak tylko killerem, lecz bierze na siebie także ciężar rozgrywania piłki. W tym sezonie zanotował najwięcej podań w pole karne (44), wykonał najwięcej podań progresywnych (89 - tyle samo co Manuel Locatelli oraz Lionel Messi) oraz wykreował najwięcej akcji prowadzących do oddania strzału (81).



Słabe występy Barcelony - a zwłaszcza bolesna porażka 0-3 z Juventusem w Lidze Mistrzów - utwierdziły wielu w przekonaniu, że kres Messiego, jakiego znamy, jest już bliski. Argentyńczyk jednak, choć do najwyższej dyspozycji trochę mu brakuje, wciąż żyje, błyszczy na boisku i ma się dobrze.

Statystyki w sezonie 2020/21:

Najwięcej strzałów:



1. Lionel Messi (FC Barcelona) 59



2. Patrick Bamford (Leeds United) 46

3. Harry Kane (Tottenham) 44



Najwięcej strzałów celnych:



1. Lionel Messi 28

2. Dominic Calvert-Lewin (Everton) 21



3. Patrick Bamford 20



Najwięcej podań w pole karne:



1. Lionel Messi 44

2. Kevin De Bruyne (Manchester City) 39



3. Jadon Sancho (Borussia Dortmund) 36



Najwięcej podań progresywnych:



1. Lionel Messi, Luke Ayling (Leeds United), Manuel Locatelli (Sassuolo) 89

4. Rodrigo De Paul (Udinese) 85



5. Giovanni Di Lorenzo (SSC Napoli) 84



Wykreowanie największej liczby akcji prowadzących do oddania strzału:



1. Lionel Messi 81

2. Hakan Calhanoglu (AC Milan) 72

3. Kevin De Bruyne 66



