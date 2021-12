Po 18. kolejkach LaLiga FC Barcelona zajmuje dopiero siódmą pozycję w ligowej tabeli. W ostatniej kolejce zremisowała na wyjeździe z Sevillą 1:1, choć rywale przez pół godziny grali w "10". Podopieczni Xaviego niby stwarzali sobie sytuacje, ale nic z tego nie wynikało.

FC Barcelona skorzysta z porad sztucznej inteligencji?

Dlatego "Marca" zasugerowała, że nowego napastnika dla klubu powinna znaleźć sztuczna inteligencja. I nawet zamówiła już analizę w Olocip. To model oparty o analizę ilościową, czyli bramki, liczba strzałów i itp., ale także kontekstową, mówią o tym, jakie znaczenie dla drużyny miały poszczególne zagrania danego gracza.





Co więcej, z góry założono, że FC Barcelona nie może pozwolić sobie na transfery gotówkowe i szukano tylko wśród napastników, których kontrakt kończy się w 2022 roku. Ograniczono również maksymalny wiek piłkarza do 30 lat oraz do minimum 500 rozegranych minut w tym sezonie.



I według analizy Olocip najbardziej pasujący do "Dumy Katalonii" napastnik występuje w lidze argentyńskiej. To 21-letni piłkarz River Plate Julian Alvarez, który w 21 ligowych meczach zdobył 18 bramek. Za jego plecami znalazł się znany z występów w Torino Andrea Belotti, natomiast jako trzeci wskazany został dość nieoczekiwanie Sardar Azmoun z Zenita Sankt Petersburg. Irańczyk znalazł się tuż przed graczem Arsenalu Alexandrem Lacazettem. Ciekawa wydaje się też kandydatura Randala Kolo Mouniego z FC Nantes.



Nie są to zapewne nazwiska, o jakich marzyliby kibice FC Barcelona. Mimo to klub nie może pozwolić sobie na transferowe szaleństwa i Xavi powinien przynajmniej rzucić okiem na propozycję dziennikarzy. A może już to zrobił?



