FC Barcelona. Sergio Busquets nie zagra przeciwko Atletico

Sergio Busquets nie zagra w sobotnim meczu z Atletico Madryt - podała agencja Reuters. Środkowy pomocnik Barcelony nabawił się kontuzji kolana podczas meczu reprezentacji Hiszpanii ze Szwajcarią.

Barcelona potwierdziła w środę, że Busquets nabawił się kontuzji kolana, ale nie poinformowała, jak długo będzie trwała przerwa w grze Hiszpana. Według Reutersa piłkarz ma nadwyrężone więzadła i na pewno nie zagra w sobotę przeciwko Atletico.

Co więcej, pomocnik prawdopodobnie będzie pauzował przez najbliższe dwa tygodnie, co oznacza, że ominie go także spotkanie Ligi Mistrzów z Dynamem Kijów i ligowa potyczka z Osasuną.



Busquets nabawił się urazu podczas meczu Ligi Narodów ze Szwajcarią (1-1). Z tej przyczyny nie zagrał już w kolejnym meczu reprezentacji Hiszpanii, która w środę rozbiła 6-0 Niemców.



Barcelona do meczu z Atletico podejdzie osłabiona także brakiem kontuzjowanego Ansu Fatiego. Z kolei w Atletico prawdopodobnie nie zagra zakażony koronawirusem Luis Suarez, były piłkarz Barcy.

