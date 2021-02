FC Barcelona. Sergi Roberto ponownie nabawił się kontuzji

Piłkarz FC Barcelona Sergi Roberto znalazł się w koszmarnej sytuacji. Hiszpan dopiero co wrócił do gry po urazie, a teraz ponownie wypada z rywalizacji. Rehabilitacja 28-latka może teraz potrwać nawet sześć tygodni.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Superpuchar Hiszpanii, FC Barcelona - Athletic Bilbao 2-3. Skrót meczu (ELEVEN SPORTS). Wideo Eleven Sports

W miniony weekend Sergi Roberto wrócił do gry po dwumiesięcznej przerwie. Otrzymał od trenera Ronalda Koemana 23 minuty w wygranym 2-1 meczu ligowym z Athletikiem Bilbao.



28-latek pod względem fizycznym wyglądał na tyle dobrze, że holenderski szkoleniowiec oddelegował go do gry w pierwszym składzie w ćwierćfinale Pucharu Hiszpanii. Roberto przebywał na murawie do 57. minuty, gdy poczuł dyskomfort i na murawie zastąpił go Sergino Dest.



Niestety, przeprowadzone po meczu badania wykryły u Hiszpana uraz prawego uda. Klub poinformował, że czas absencji piłkarza zależny będzie od postępów rehabilitacji. Hiszpańskie media donoszą, że 28-latek może być wykluczony z gry nawet na sześć tygodni.



Jeśli te informacje okażą się prawdziwe, Roberto przegapi nie tylko kilka spotkań ligowych, ale też dwumecz 1/8 finału Ligi Mistrzów z PSG.



Zobacz Interia Sport w nowej odsłonie

Reklama

Sprawdź!

TB

Primera Division - wyniki, terminarz, tabela, strzelcy