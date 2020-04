Pomimo wstrzymania rozmów pomiędzy Barceloną a Marc-Andre ter Stegenem, wola obu stron nie zmieniła. Niemiec chce pozostać w drużynie i prawdopodobnie nie da się skusić na oferty Manchesteru City i Juventusu.

Przed wybuchem światowej pandemii, FC Barcelona i Marc-Andre ter Stegen rozpoczęli proces negocjacji nowego kontraktu. Jak donosi "Mundo Deportivo", strony zdecydowały się póki co przerwać rozmowy w związku z koronawirusem.



Nie oznacza to jednak, że rozmowy negocjacje stanęły w martwym punkcie. Dziennikarze katalońskiej gazety twierdzą, że wspólnym wnioskiem "Barcy" i golkipera jest chęć porozumienia.



Obecny kontrakt niemieckiego bramkarza obowiązuje do 2022 roku. Były zawodnik m.in Borussii Moenchengladbach, bardzo mocno związał się z miastem. Kupił dom w Castelldefels i chce zostać w Barcelonie na dłużej.



- Jesteśmy zdecydowani, aby przedłużyć umowę. Pasuje mi wizja i filozofia klubu. Czuję się tu jak w domu - stwierdził Niemiec w rozmowie z "Mundo Deportivo".



Wcześniejsze medialne doniesienia łączyły piłkarza z Juventusem i Manchesterem City, choć jeżeli nic się nie zmieni, to ter Stegen pozostanie bramkarzem "Dumy Katalonii".



Zdjęcie Marc-Andre ter Stegen i Lionel Messi / GLYN KIRK / AFP