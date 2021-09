Rzadko zdarza się, by trenerzy publicznie decydowali się na tak mocne słowa, jak te, które padły na konferencji Ronalda Koemana. Holender po remisie z Granadą wprost przyznał, że jego piłkarzom brakuje jakości.

Na konferencji prasowej Koeman został zapytany o nieprzystający do Barcelony styl gry. W końcówce spotkania w roli napastnika występował... środkowy obrońca, Gerard Pique.



- Spójrzcie na skład. Co można z nimi zrobić? Grać tiki-takę? Robiliśmy to, co musieliśmy - odpowiedział trener Barcelony.



Ronald Koeman skrytykował piłkarzy Barcelony

Następnie Koeman "przejechał" się po swoich piłkarzach.



- Nie mamy piłkarzy potrafiących grać jeden na jednego na odpowiedniej szybkości. Nie będę już więcej o tym mówił. Mimo tego trzeba docenić zaangażowanie piłkarzy - stwierdził holenderski szkoleniowiec.



- Gamy jak Barcelona, w ustawieniu 4-3-3. Ale nie mamy dużo szybkości na skrzydłach, ponieważ Coutinho jest graczem schodzącym do środka, Demir również nie jest typowym skrzydłowym. Fati i Dembélé to gracze, z którymi mamy więcej opcji - oceniłKoeman.



Barcelona uratowała remis w starciu z Granadą dopiero w końcówce spotkania, dzięki bramce Ronalda Araujo. Wiele hiszpańskich mediów spekuluje, że władze Barcelony są bliskie podjęcia decyzji o zwolnieniu Koemana.

Reklama

Zdjęcie Ronald Koeman / AFP

WG