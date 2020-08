Nowy trener Barcelony Ronald Koeman zaczyna rewolucję w drużynie. Na pierwszy ogień poszedł Luis Suarez, który usłyszał od Holendra, że ten nie wiąże z nim żadnych planów.

Obecna umowa Suareza z Barceloną obowiązuje do końca czerwca 2021 roku. Według hiszpańskich mediów, "Duma Katalonii" zamierza rozwiązać kontrakt z Urugwajczykiem, co oznacza, że będzie mógł odejść za darmo.

Suarez jest piłkarzem Barcy od 2014 roku. Do tej pory zdobył dla niej 197 bramek w 283 występach. Wiadomo, że nie kwapi się do opuszczenia Camp Nou, ale wygląda na to, że nie będzie miał innego wyjścia.



Urugwajski napastnik może trafić do Ajaksu Amsterdam lub któregoś z klubów angielskich.



Według mediów, na czarnej liście Koemana są jeszcze Sergio Busquets i Jordi Alba.



Poważne zmiany w Barcelonie są pokłosiem kompromitacji w w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. "Duma Katalonii" przegrała z Bayernem Monachium 2-8. Posadę stracił trener Quique Setien, którego zastąpił Koeman.



Następnie pożegnano dyrektora sportowego Erica Abidala. Jego następcą został Ramon Planes. Szykuje się również poważne wietrzenie szatni. Media spekulują, że z klubu może odejść kilku piłkarzy z Lionelem Messim na czele.



Argentyńczyk miał przekazać Koemanowi, że bardziej skłania się ku opuszczeniu Camp Nou. Messi zdaje sobie sprawę, że rozwiązanie kontraktu z Barceloną nie będzie sprawą łatwą, ale mimo to rozważa zmianę barw klubowych. Inter Mediolan jest wymieniany, jako główny faworyt w wyścigu po Argentyńczyka.

