Ostatni sezon w barwach "Blaugrany" był dla Riquiego Puiga - można rzec - słodko-gorzki. 22-letni zawodnik co prawda dostawał całkiem sporo szans na występy, ale z reguły kończyły się one na - co najwyżej - kilkunastu minutach spędzonych na murawie. Końcówkę kampanii 2020/2021 Puig spędził już w całości na ławce rezerwowych, a jego los niespecjalnie odmienił się także w ostatnich tygodniach.

W trzech meczach FC Barcelona w lidze - z Realem Sociedad, Athletikiem Bilbao i Getafe pomocnik zaliczył okrągłe zero minut na boisku, co - jak zwracają uwagę hiszpańskie media - jest wyraźnym sygnałem, że Ronald Koeman nie chce widzieć gracza w swojej drużynie.



Riqui Puig - pierwszy "na wylocie"

Jak informuje "Marca" Puig otwiera listę piłkarzy, których holenderski szkoleniowiec chciałby pozbyć się z klubu jeszcze w tym okienku transferowym. Nie ma bowiem szans, by 22-latek przekonał do siebie menedżera, który w środku pola chce stawiać na trójkę Sergio Busquets - Frenkie de Jong - Pedri.



Mało tego - mecz z Getafe pokazał, że Riqui Puig nie jest rozważany nawet w kontekście bycia jakimkolwiek zastępstwem dla wyżej wymienionych. W trakcie spotkania bowiem Pedriego - odpoczywającego po wymagającym sezonie - zastępował Sergi Roberto. Gdy ten nabawił się urazu, został natychmiastowo zastąpiony przez Gaviego, zaledwie 17-letniego zawodnika.

Ronald Koeman zachęca do wypożyczeń

Definitywny transfer Puiga z "Dumy Katalonii" wydaje się więc w ostatnich dniach niemal pewien, choć sam piłkarz wolałby zostać - jest zdeterminowany, by walczyć dalej o pierwszy skład i poważanie Koemana. Jego przyszłość w nieco mniej czarnych barwach przedstawia portal goal.com, wskazując, że być może czekać go będzie jedynie wypożyczenie. Jak się zdaje byłaby to najbardziej sensowna opcja zważywszy na wciąż dość młody wiek gracza oraz na fakt, że uchodził wcześniej za naprawdę spory talent.



Goal.com podkreśla, że sam Koeman w swoich wypowiedziach kładł nacisk na to, że dla niektórych piłkarzy "Blaugrany" najlepszym rozwiązaniem byłoby roczne wypożyczenie z klubu. Holender miał nawet bezpośrednio namawiać do tego samego Puiga. "Nie da się zrządzać 32-osobowym składem" - wspominał trener w jednej ze swoich ostatnich wypowiedzi.

FC Barcelona kolejny mecz zagra 19 września

Riqui Puig ma czas na zmianę klubu do 31 sierpnia. Jeśli nie dojdzie do jego przenosin, to kolejną szansę na występ dla FC Barcelona będzie miał dopiero 19 września w trakcie meczu z Granadą - zaplanowane wcześniej spotkanie "Dumy Katalonii" z Sevillą zostało przełożone na inny termin.

Zdjęcie Riqui Puig na ławce - w ostatnich tygodniach to bardzo częsty widok na hiszpańskich stadionach / NurPhoto / Contributor / Getty Images

PaCze