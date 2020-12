W rozegranym awansem meczu 19. kolejki Primera Division Barcelona pokonała Real Sociedad 2-1. Bramki dla zwycięzców zdobywali Jordi Alba i Frenkie de Jong.

19. kolejka Hiszpania - Primera División

2020-12-16 21:00 | Stadion: Camp Nou | Arbiter: José María Sánchez Martínez FC Barcelona Real Sociedad San Sebastián 2 1 DO PRZERWY 2-1 Jordi Alba 31' F. de Jong 43' Willian José 27'

Niespodziewanie Real Sociedad pierwszy objął prowadzenie. W 27. minucie, po rozegraniu rzutu rożnego, Portu wyłożył piłkę Willianowi Jose, który z kilku metrów trafił do pustej bramki.



Barcelona jednak szybko wyrównała. Cztery minuty później precyzyjnym strzałem w "okienko" popisał się Jordi Alba.



Jeszcze przed przerwą gospodarze wyszli na prowadzenie. W 43. minucie Alba podawał, a precyzyjnym strzałem popisał się Frenkie de Jong.

W drugiej połowie wynik mógł podwyższyć Antoine Griezmann, ale fatalnie pudłował. W 55. minucie Barcelona rozmontowała obronę rywali i Francuz musiał tylko wślizgiem wbić piłkę do pustej bramki. Źle trafił jednak w futbolówkę i złapał ją bramkarz.



Minutę później Francuz miał kolejną szansę. Jednak nie była już tak łatwa. Wbiegł w pole karne z obrońcą na plecach. Strzelał przy pierwszym słupku, ale stał tam golkiper i obronił to uderzenie.

Goście do końca szukali okazji na wyrównanie. W 85. minucie Alexander Isak mógł doprowadzić do remisu, ale w sytuacji sam na sam trafił w ter Stegena.



W efekcie Barcelona wygrała i z 20 punktami zajmuje piąte miejsce. Real Sociedad jest wiceliderem, ma o sześć "oczek" więcej od "Dumy Katalonii", tyle samo co prowadzące Atletico Madryt i trzeci Real.



2 1 FC Barcelona Real Sociedad San Sebastián ter Stegen Dest Araújo Mingueza Alba Busquets Griezmann Braithwaite Christensen de Jong Pedri Messi Remiro Gorosabel Zubeldía Le Normand Monreal Guevara Merino Zubimendi Januzaj José Portu SKŁADY FC Barcelona Real Sociedad San Sebastián Marc-André ter Stegen Alejandro Remiro Gargallo Sergiño Gianni Dest Andoni Gorosabel Espinosa Ronald Federico Araújo da Silva Igor Zubeldía Elorza 79′ 79′ Óscar Mingueza García 80′ 80′ 85′ 85′ Robin Le Normand 31′ 31′ Jordi Alba Ignacio Monreal 41′ 41′ 67′ 67′ Sergio Busquets 56′ 56′ Ander Guevara Lajo 66′ 66′ Antoine Griezmann Mikel Merino Zazón Martin Braithwaite Christensen Martín Zubimendi Ibáñez 43′ 43′ Frenkie de Jong 20′ 20′ 56′ 56′ Adnan Januzaj 74′ 74′ Pedro González López 27′ 27′ Willian José da Silva Lionel Messi 64′ 64′ Cristian Portugués Manzanera REZERWOWI Norberto Murara Neto Gaizka Ayesa Burgui Ignacio Peña Sotorres Aihen Muñoz Capellán 79′ 79′ Clément Nicolas Laurent Lenglet 85′ 85′ Modibo Sagnan Samuel Umtiti Joseba Zaldúa Bengoetxea 67′ 67′ 90′ 90′ Carles Aleña Castillo Urko González de Zárate Quirós Philippe Coutinho 56′ 56′ Robert Navarro Muñoz Matheus Fernandes Siqueira 56′ 56′ 58′ 58′ Ander Barrenetxea Muguruza 74′ 74′ Miralem Pjanić Jon Bautista Orgilles Ricard Puig Martí 64′ 64′ Alexander Isak Konrad De La Fuente Roberto López Alcaide 66′ 66′ 88′ 88′ Francisco António Machado Mota Castro Trincão Martín Merquelanz Castellanos Unai Marrero Larrañaga

STATYSTYKI FC Barcelona Real Sociedad San Sebastián 2 1 Posiadanie piłki 53,3% 46,7% Strzały 14 9 Strzały na bramkę 6 6 Rzuty rożne 2 3 Faule 18 14 Spalone 4 4