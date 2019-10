Najbliższe El Clasico między Barcą a "Królewskimi" nie ma szczęścia do dat. Są co chwile zmieniane. Ostatnio, z powodu zamieszek w Barcelonie. Nowa data to 18 grudnia.

Wydawało się, że nic nie stanie na przeszkodzie derbów Hiszpanii, jakie zaplanowano na najbliższą sobotę, 26 października. Tymczasem gigantyczne demonstracje, jakie przechodzą przed stolicę Katalonii odwiodły piłkarskie władze od organizowania tak ważnego meczu w tym czasie.

Wydział Rozgrywek Hiszpańskiej Federacji Piłki Nożnej postanowił przenieść El Clasico na 18 grudnia. Tę właśnie datę proponowała Barca tydzień temu.

Mecz został przeniesiony z uwagi na "konkurencję występowania wyjątkowych okoliczności". W tej sytuacji data 18 grudnia odpowiada obu klubom.

Nową datę zaakceptował też zarząd ligi.

Będzie to dopiero pierwsze El Clasico w tym sezonie. W ubiegłych rozgrywkach obie ekipy zmierzyły się aż czterokrotnie, z czego Barcelona wygrała trzy mecze (5-1 u siebie, 1-0 na wyjeździe w lidze, 3-0 w Pucharze Króla na wyjeździe, po remis 1-1 na Camp Nou).

