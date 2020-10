Odkąd Cristiano Ronaldo przeniósł się do Juventusu, starcia FC Barcelona z Realem Madryt nie są już takie same. Przekonał się o tym przede wszystkim sam Lionel Messi, który po odejściu swojego odwiecznego rywala zdaje się nie być sobą i walczy o przerwanie fatalnej passy w starciach z "Królewskimi". Najbliższe El Clasico już w sobotę 24 października o godz. 16. Transmisja w Eleven Sports 1.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Primera Division. Mateusz Święcicki i Łukasz Wiśniowski przed El Clasico (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). WIDEO Eleven Sports

W czwartek świat obiegła wiadomość, że Ronaldo wciąż nie wygrał walki z koronawirusem. Pozytywny wynik, jaki otrzymał podczas badań oznacza, że Portugalczyka zabraknie na murawie podczas starcia Juventusu z Barceloną w Lidze Mistrzów.



To cios dla całej rzeszy futbolowych fanów, którzy ostrzyli sobie zęby na starcie dwóch tytanów, którzy od ponad dekady niemal rokrocznie toczyli bój o tron przeznaczony dla najlepszego piłkarza na świecie.



Rywalizacja tej genialnej dwójki generowała największe emocje po transferze CR7 do Realu Madryt, gdy obaj mogli stawiać sobie czoła w słynnych Klasykach, rozgrzewających do czerwoności kibiców nie tylko w Hiszpanii, ale i na całym świecie.



W ten sposób Messi i Ronaldo zdawali nakręcać się nawzajem, bijąc kolejne rekordy. Żyć bez siebie nie mogą - chciałoby się powiedzieć. Stwierdzenie to rzeczywiście jest bliskie prawdy, zwłaszcza w kontekście asa "Dumy Katalonii".