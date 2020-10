- Wiele czynników wpływa na to, czy wygrywasz, czy nie. Zwłaszcza, jeśli grasz z Realem czy Barceloną - twierdzi Grzegorz Krychowiak, który w Sevilli często rywalizował z tymi drużynami. Najbliższe El Clasico rozpocznie się już w sobotę 24 października o godz. 16. Transmisja w Eleven Sports 1.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Grzegorz Krychowiak przed El Clasico (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). Wideo Eleven Sports

Grzegorz Krychowiak był gościem w studio Eleven Sports przed sobotnim El Clasico. Cała rozmowa zostanie wyemitowana w sobotę w studio od godziny 13.15.



"Krycha" został zapytany m.in. o swoje wspomnienia ze starć z Realem i Barceloną, a przede wszystkim o pamiętny pojedynek z Sergio Ramosem.



- Nie muszę go pamiętać, bo gdy widzę swoją twarz, to mój nos jest jak "L". To efekt tamtego starcia - opowiadał Krychowiak.



- Dwukrotnie miałem złamany nos, ale jeszcze nic z tym nie zrobiłem. Doszedłem do wniosku, że to można zrobić po karierze, bo nie wiadomo ile jeszcze razy będzie złamany - zdradził piłkarz naszej reprezentacji.



Więcej w przedmeczowym studio.



Mecz FC Barcelona - Real Madryt w sobotę o godz. 16.

Reklama

Transmisja w Eleven Sports1, komentarz: Mateusz Święcicki i Sebastian Chabiniak.

Studio przedmeczowe rozpocznie się już o g. 13:15. Wystąpią w nim m.in.: Mateusz Majak, Maciej Kruk, Łukasz Wiśniowski, Piotr Urban, Marcin Gazda. W studiu zostaną wyemitowane rozmowy m.in. z Fernando Morientesem, Berndem Schusterem, Grzegorzem Krychowiakiem.

Zdjęcie /

Zdjęcie W 2015 roku Grzegorz Krychowiak musiał grać w masce, ze względu na złamanie nosa. Polak pokazał charakter i walczył z bólem, dzięki czemu na koniec seoznu mógł świętować zwycięstwo z Lidze Europejskiej na PGE Narodowym. / JORGE GUERRERO / AFP



WG