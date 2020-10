Real Madryt wygrał El Clasico! "Królewscy", po bardzo emocjonującym meczu, pokonali Barcelonę 3-1.

7. kolejka Hiszpania - Primera División

2020-10-24 16:00 | Stadion: Camp Nou | Arbiter: Juan Martínez Munuera FC Barcelona Real Madryt 1 3 DO PRZERWY 1-1 Ansu Fati 8' F. Valverde 5' Sergio Ramos 63' L. Modrić 90'

Piłkarze obu drużyn stworzyli świetne widowisko. Już od pierwszej minuty dużo się działo i szybko padły bramki.



W piątej minucie Karim Benzema zagrał prostopadle w pole karne do Federico Valverde. Hiszpan uderzył mocno i wyprowadził Real na prowadzenie.



Barcelona szybko odpowiedziała. Już trzy minuty później doprowadziła do wyrównania. Z lewej strony w pole karne wbiegł Jordi Alba i zagrał na piąty metr. Był tam Ansu Fati, który pewnie trafił do siatki.

Później było równie ciekawie. W 25. minucie Lionel Messi wymanewrował Sergio Ramosa i uderzył w krótki róg. Jednak Thibaut Courtois nie dał się pokonać.

W odpowiedzi uderzał Benzema. Zrobił to jednak zbyt lekko i Neto odbił piłkę. W efekcie do przerwy był remis.



W drugiej połowie Real zagrał bardziej konsekwentnie i skutecznie. Po godzinie gry w polu karnym Clement Lenglet pociągał za koszulkę Sergio Ramosa. Sędzia długo sprawdzał tę sytuację, ale ostatecznie wskazał na 11. metr. Rzut karny pewnie wykorzystał sam poszkodowany.



Real jak najszybciej chciał zdobyć kolejną bramkę i rozstrzygnąć losy meczu. W końcówce dobre sytuacje mieli Ramos i Toni Kroos, ale w bramce dobrze spisywał się Neto. W 90. minucie się jednak nie popisał.



Prostopadle w pole karne zagrał Luka Modrić. Bramkarz Barcelony interweniował niepewnie, wypuścił piłkę i wróciła ona do Chorwata. Ten wymanewrował golkipera i trafił do pustej bramki, ustalając wynik spotkania.



1 3 FC Barcelona Real Madryt Neto Dest Piqué Lenglet Alba Busquets Pedri Coutinho de Jong Fati Messi Courtois Nacho Varane Ramos Mendy Valverde Kroos Casemiro Asensio Benzema Júnior SKŁADY FC Barcelona Real Madryt Norberto Murara Neto Thibaut Courtois Sergiño Gianni Dest 37′ 37′ 43′ 43′ . Nacho Gerard Pique Raphael Varane 29′ 29′ Clément Nicolas Laurent Lenglet 63′ (k.) 63′ (k.) Sergio Ramos 62′ 62′ 87′ 87′ Jordi Alba Ferland Mendy 82′ 82′ Sergio Busquets 5′ 5′ 69′ 69′ Federico Valverde 81′ 81′ Pedro González López Toni Kroos Philippe Coutinho 19′ 19′ Casemiro Frenkie de Jong 81′ 81′ Marco Asensio Willemsen 8′ 8′ 81′ 81′ Anssumane Fati Karim Benzema 90′ 90′ Lionel Messi Vinicius Junior REZERWOWI Ignacio Peña Sotorres Luis Federico López Andúgar Arnau Tenas Ureña Andriy Lunin Ronald Federico Araújo da Silva Eder Gabriel Militao Héctor Junior Firpo Adames Silva Junior Marcelo Sergi Roberto Alarcon Suarez Isco Carles Aleña Castillo 69′ 69′ 90′ 90′ Luka Modrić Miralem Pjanić 43′ 43′ Lucas Vázquez Iglesias Ricard Puig Martí Luka Jović 87′ 87′ Martin Braithwaite Christensen 81′ 81′ Rodrygo Silva de Goes 82′ 82′ Ousmane Dembélé 81′ 81′ Antoine Griezmann 81′ 81′ Francisco António Machado Mota Castro Trincão

STATYSTYKI FC Barcelona Real Madryt 1 3 Posiadanie piłki 52,3% 47,7% Strzały 7 16 Strzały na bramkę 5 12 Rzuty rożne 7 7 Faule 11 13

