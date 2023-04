FC Barcelona reaguje na hit Ligi Mistrzów. Klub "Lewego" chce odpalić "bombę"

Niemiecki pomocnik Ilkay Guendogan znalazł się w sytuacji, w której ma w ręku wszystkie karty dotyczące swojej przyszłości. Kontrakt 32-latka z Manchesterem City obowiązuje tylko do 30 czerwca, co oznacza, że po zakończeniu sezonu doświadczony zawodnik może wybrać dowolnego pracodawcę, jeśli tylko ten zaproponuje mu satysfakcjonującą go umowę.