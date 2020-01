Quique Setien został zaprezentowany w roli trenera FC Barcelona. 61-letni szkoleniowiec przyznał, że w "najśmielszych marzeniach" nie mógł wyobrazić sobie takiej sytuacji.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. FC Barcelona. Pique zaskoczył wszystkich. Podał publicznie swój numer telefonu. Wideo INTERIA.TV

Setien zastąpił Ernesta Valverde, zwolnionego w poniedziałek 13 stycznia, podpisując kontrakt do czerwca 2022 roku.

Reklama

"Nawet w najśmielszych marzeniach nie wyobrażałem sobie, że znajdę się w takim miejscu" - mówił nowy szkoleniowiec podczas prezentacji, która miała miejsce 14 stycznia na Camp Nou.

"Jestem osobą bardzo emocjonalną i dlatego to dla mnie specjalny dzień. Wczoraj pasłem krowy w mojej wiosce, a teraz trenuję najlepszych piłkarzy na świecie" - dodał.

Setien to były piłkarz, który grał na pozycji pomocnika, a od 2001 roku jest trenerem. Prowadził kolejno: Racing Santander, Polideportivo Ejido, reprezentację Gwinei Równikowej, CD Logroñés, CD Lugo, UD Las Palmas i Real Betis Sewiila, w którym pracował do maja 2019 roku.

Barcelona mogła wybrać Setiena, ponieważ podziwia Johanna Cruyffa, który zmienił postrzeganie piłki w tym klubie. Drużyny Hiszpana grają atrakcyjny, ofensywny futbol. Sam szkoleniowiec nie może doczekać się pracy z piłkarzami "Dumy Katalonii".



"Z przyjemnością oglądałem mecze Barcelony przez ostatnie kilka lat. Wciąż nie jestem do końca świadomy tego, co to oznacza trenować najlepszego piłkarza na świecie" - powiedział Setien, mając na myśli Lionela Messiego.

"Rozmawiałem już z piłkarzami. Jestem przekonany, że bardzo szybko znajdziemy wspólny język, ponieważ wiele rzeczy, które mam im do zaproponowania, oni już wiedzą" - dodał.



Zdjęcie Quique Setien / AFP