FC Barcelona przekazała oficjalny komunikat. Flick pod ścianą, Lewandowski traci wsparcie

Frenkie de Jong, Ronald Araujo, Gavi, Ansu Fati - to lista zawodników, którzy od początku sezonu zmagają się w Barcelonie z kontuzjami. Dołączyli do nich niedługo później także Andreas Christensen i Marc Bernal. Koszmarnej kontuzji doznał pomocnik "Dumy Katalonii" w rywalizacji z Rayo Vallecano. Zerwał on więzadło krzyżowe, a do tego uszkodził rzepkę, przez co w obecnym sezonie na pewno już nie wystąpi.

