Messi opuścił już Barcelonę i po zakończeniu zmagań ligowych udał się na zgrupowanie reprezentacji Argentyny, która w najbliższym czasie rozegra mecze eliminacji mistrzostw świata oraz wystąpi na Copa America.



Czy Argentyńczyk wróci na stałe do stolicy Katalonii? "Barca" walczy o to, aby właśnie tak się stało.



Jak poinformowała hiszpańska stacja TV3, klub zaoferował Messiemu ofertę nowego kontraktu i jest to oferta ostateczna.



Początkowo Barcelona miała wprawdzie czekać na zakończenie prowadzonego w klubie audytu, lecz jego wyniki działacze poznają dopiero za dwa lub trzy tygodnie. W kwestii Messiego czas może być natomiast na wagę złota.



FC Barcelona oferuje Messiemu nowy kontrakt

Według planu przygotowanego przez Barcelonę, Argentyńczyk przez kolejne dwa lata broniłby barw "Dumy Katalonii". Następnie pełniłby rolę ambasadora klubu, grając w Ameryce, by na koniec wrócić na Półwysep Iberyjski i pracować dla Barcelony.



Sam piłkarz nie odpowiedział jeszcze na propozycję klubu. Być może więcej w tej sprawie dowiemy się w piątek. Wtedy bowiem na konferencji prasowej ma pojawić się prezes Barcelony - Joan Laporta.



TB