FC Barcelona pozywa... Rosjan. Kontrowersyjna gwiazda w centrum konfliktu

Ostatni z wymienionych gracz już w kolejnym roku opuścił "Blaugranę" by dołączyć do Zenitu Sankt Petersburg - rosyjski klub zapłacił za niego ponad 40 mln euro, natomiast w umowie pojawił się pewien zapis, który stał się... zarzewiem konfliktu między drużynami.

FC Barcelona kontra Zenit Sankt Petersburg. Początkiem sporu były ustalenia ws. Malcolma

Jak bowiem poinformowała agencja Associated Press, Barcelona złożyła pozew do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu (CAS) żądając od Zenitu 490 tys. euro - wedle klauzuli zawartej w kontrakcie Malcolma ekipa z Priemjer-Ligi miała bowiem wypłacać "Dumie Katalonii" taką kwotę za każdym razem, kiedy awansuje ona do Ligi Mistrzów mając wspominanego pomocnika w składzie (pod warunkiem, że dodatkowo rozegra on jednocześnie przynajmniej połowę meczów w lidze rosyjskiej w danej kampanii).