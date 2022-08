Nico Gonzalez to bez wątpienia jeden z większych talentów wśród młodych hiszpańskich graczy - wychowanek słynnej La Masii wielokrotnie już prezentował się od bardzo dobrej strony grając w barwach FC Barcelona, najpierw na różnych szczeblach juniorskich, a od ubiegłej kampanii również i w pierwszej drużynie "Dumy Katalonii".

Środkowy pomocnik początkowo otrzymywał sporo szans, najpierw od Ronalda Koemana, potem zaś od Xaviego Hernandeza - na wiosnę nastąpiło jednak pewne "załamanie" i Nico grał albo coraz krócej, albo lądował na ławce rezerwowych. Kampanię 2021/2022 zwieńczył dodatkowo kontuzją, więc - krótko mówiąc - ostatnie miesiące były dla niego trochę trudne.

Nico Gonzalez zamieni Barcelonę na Wolverhampton? "Wilki" badają taką opcję

Do występów powrócił wraz z przedsezonowym tournée Barcelony - grał m.in. w ostatnim meczu klubu z Pumas UNAM, w którym swój debiut na Camp Nou zaliczył m.in. Robert Lewandowski. Jego przyszłość stanęła jednak pod znakiem zapytania, bowiem "Barca" jest... żywotnie zainteresowana "luzowaniem" graczy po to, by móc spiąć swoje finanse.

Galisyjczyk przy tym wzbudza spore zainteresowanie ze strony innych klubów. Jak informuje "Daily Mail", piłkarza w swoje szeregi chciałaby włączyć ekipa z Premier League - Wolverhampton Wanderers. "Wilki" co prawda nie są jeszcze pewne tego, czy rozstaną się z Morganem Gibbsem-White'em występującym na tej samej pozycji, co Gonzalez, ale w klubie panuje przekonanie, że tak czy inaczej należy zapewnić trenerowi Bruno Lage jak najwięcej opcji w środku pola.

Nico Gonzalez może zostać w Hiszpanii. Rayo Vallecano chętne na zatrudnienie młodego talentu

20-latek mógłby zjawić się na Molineux Stadium początkowo w ramach wypożyczenia i zależnie od jego postępów obie strony mogłyby się zastanowić nad następnymi ruchami już po sezonie. Gdyby jednak Barcelona i Wolverhampton się nie porozumiały w sprawie futbolisty, to w odwodzie jest jeszcze jedna opcja - jak informuje portal football-espana.net Nico mógłby trafić (również poprzez wypożyczenie) do madryckiego Rayo Vallecano, które także miało wykazywać zainteresowanie piłkarzem.

Tak czy inaczej czasowa zmiana barw może się okazać dla Gonzaleza korzystna - zarówno w WW, jak i w RV mógłby prawdopodobnie liczyć na więcej minut niż w swoim macierzystym zespole. Zwłaszcza, że niedawno zasilił go Franck Kessie, jeszcze bardziej zwiększając konkurencję w linii pomocy...

