Szefowie Barcelony uznali, że czas Denisa Suareza na Camp Nou dobiegł końca i postawili mu ultimatum: albo zdecyduje się na transfer do Sevilli lub Betisu, albo zostanie odsunięty od gry do końca sezonu.

25-letni piłkarz nie dostawał w obecnym sezonie okazji do gry. W lidze wszedł na boisko tylko dwukrotnie na ostatnie minuty. Podobnie było w Lidze Mistrzów i tylko w Pucharze Króla pograł nieco więcej.



Gdy Barcelona sprowadziła Kevina-Prince'a Boatenga, stało się jasne, że Denis Suarez będzie musiał odejść.



Barcelona ma dwie oferty (20 mln euro) od Betisu i Sevilli, ale piłkarz nie chce odejść do Andaluzji. Wolałby przenosiny do Arsenalu, ale "Kanonierów" nie stać w tej chwili na transfer definitywny, więc chcieliby jedynie wypożyczyć piłkarza, na co nie nie chcą przystać szefowie Barcelony.



Transfer byłby możliwy, gdyby z Arsenalu odszedł Mesut Ozil, na co liczył trener Unai Emery. Niemiec zarabia 350 tysięcy funtów tygodniowo, więc jego odejście pozwoliłoby klubowi na przeprowadzenie transferów.

Suarez postanowił więc pozostać w "Dumie Katalonii", jednak klub chce się go pozbyć. Jak podaje cadenaser.com, jeśli zawodnik nie zaakceptuje żadnej z ofert, zostanie odsunięty od drużyny do końca sezonu.

