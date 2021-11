14. kolejka Hiszpania - Primera División

2021-11-20 21:00 | Stadion: Camp Nou | Widzów: 74418 | Arbiter: Carlos Del Cerro Grande FC Barcelona RCD Espanyol Barcelona 1 0 DO PRZERWY 0-0 M. Depay 48'

O postawie zespołu w obecnym sezonie powiedziano i napisano już wiele. Bilans jego ostatnich spotkań jest jednak wręcz katastrofalny: z pięciu meczów wygrał tylko jeden (w Lidze Mistrzów, z Dynamem Kijów, 1-0), dwa zremisował, a dwa przegrał. Po 12 kolejkach zmagań w LaLiga na koncie ma zaledwie 17 punktów i marzenia o mistrzostwie kraju już na tak wczesnym etapie zmagań musi chyba porzucić.

Zatrudnienie Xaviego, który by objąć "Dumę Katalonii" porzucił Al-Sadd ma być lekarstwem na kłopoty drużyny. Nim ta jednak przystąpiła do pierwszego spotkania po jego wodzą, spadł na nią spory cios: media poinformowały, że z powodu problemów z sercem karierę zakończyć będzie musiał Sergio Aguero.



FC Barcelona pod nowymi rządami

Już w 3. minucie grająca w roli gospodarzy ekipa Xaviego mogła objąć prowadzenie. Kąśliwe uderzenie Depay'a zza linii pola karnego na raty obronił jednak golkiper Espanyolu. Chwilę później sytuacyjne uderzenie 17-letniego Akhomacha zostało zablokowane. Napór "Dumy Katalonii" nie ustawał ani na moment - to ona dyktowała warunki. Przewaga zespołu była widoczna, lecz... niewiele z niej wynikało. Rywale próbowali z kolei kąsać kontratakami, ale pod bramką Ter Stegena pojawiali się bardzo sporadycznie.



W 25. minucie ponownie przed szansą stanął Depay, lecz w asyście trzech rywali nie zdołał oddać groźnego uderzenia - pierwsza próba została zablokowana, zaś "poprawkę" bez trudu wyłapał stojący między słupkami Lopez. Groźnych sytuacji było jak na lekarstwo i przed przerwą gole nie padły.

Tuż po przerwie doszło jednak do mocnego uderzenia. W polu karnym padł Depay, który został zaatakowany przez jednego z obrońców rywali. Powtórki nie pokazały jednoznacznie, czy defensor przekroczył przepisy, ale arbiter wskazał ostatecznie na jedenasty metr. Do piłki podszedł sam poszkodowany i nie zmarnował szansy, pewnie pokonując bramkarza i dając swojej ekipie prowadzenie.



To trafienie jakby zrzuciło ciężar z barków graczy Barcelony, którzy zaczęli poczynać sobie jeszcze bardziej śmiało. W 50. minucie po niezłej akcji całego zespołu groźnie uderzał zza linii pola karnego Busquets. W 61. minucie ten sam zawodnik kapitalnie podał do Ezzalzouliego, lecz ten w znakomitej sytuacji nie trafił. Kolejne minuty mijały, a wynik spotkania nie ulegał zmianie.

W końcówce faworyta zaskoczyć mógł Espanyol. Idealne dośrodkowanie otrzymał Dimata i mimo, że żaden z obrońców gospodarzy za nim nie podążył, stojąc na piątym metrze niecelnie uderzył głową. Na tym się jednak nie skończyło, bo chwilę później de Tomas głową przymierzył... w słupek. "Duma Katalonii" niepotrzebnie oddała inicjatywę i płaciła za to wysoką cenę. Udało jej się jednak utrzymać czyste konto i skromnie zwyciężyć, choć... jeszcze w szóstej minucie doliczonego czasu gry Espanyol, po zagraniu z rzutu rożnego mógł wyrównać.



1 0 FC Barcelona RCD Espanyol Barcelona ter Stegen Mingueza Piqué García Alba González de Jong Busquets Akhomach Depay Gavi López Vidal Gómez Cabrera Sasía Pedrosa Embarba Herrera Ravelo Darder Puado López de Tomás SKŁADY FC Barcelona RCD Espanyol Barcelona 88′ 88′ Marc-André ter Stegen Diego Lopez 64′ 64′ 88′ 88′ Óscar Mingueza García Aleix Vidal Gerard Pique Sergio Gomez Eric García Martret 90′ 90′ Leandro Daniel Cabrera Sasía Jordi Alba 59′ 59′ Adrià Giner Pedrosa 88′ 88′ Nicolás González Iglesias 78′ 78′ Adrián Embarba Blázquez 83′ 83′ Frenkie de Jong 78′ 78′ Yangel Clemente Herrera Ravelo 78′ 78′ Sergio Busquets 90′ 90′ Sergi Darder Moll 46′ 46′ Ilias Akhomach Chakkour 56′ 56′ Javier Puado Díaz 48′ (k.) 48′ (k.) Memphis Depay 56′ 56′ David López Silva 70′ 70′ Pablo Martín Páez Gavira Raúl de Tomás Gómez REZERWOWI Norberto Murara Neto Joan García Pons Ignacio Peña Sotorres Fernando Calero Villa 88′ 88′ Ronald Federico Araújo da Silva Miguel Juan Llambrich Alejandro Baldé Martínez Dídac Vilá Rosselló Clément Nicolas Laurent Lenglet Keidi Bare Sergi Roberto 56′ 56′ Nicolás Melamed Ribaudo Samuel Umtiti Óscar Melendo Jiménez 70′ 70′ Philippe Coutinho Francisco Perez Merida 78′ 78′ Ricard Puig Martí 56′ 56′ Manuel Morlanes Ariño Luuk de Jong 78′ 78′ Landry Nany Dimata 88′ 88′ Yusuf Demir 90′ 90′ Lorenzo Jesús Morón García 46′ 46′ 59′ 59′ Abdessamad Ezzalzouli 78′ 78′ Lei Wu

STATYSTYKI FC Barcelona RCD Espanyol Barcelona 1 0 Posiadanie piłki 65,2% 34,8% Strzały 11 13 Strzały na bramkę 7 2 Rzuty rożne 4 4 Faule 17 9 Spalone 7 1

