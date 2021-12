Primera Division: wyniki, tabela, terminarz, strzelcy

Przyjście Xaviego do Barcelony dało jej chwilowy impuls, lecz już w trzech poprzednich spotkaniach "Duma Katalonii" nie potrafiła wywalczyć kompletu punktów. Dziś miała sporą przewagę, ale omal nie potknęła się w spotkaniu z Elche.

Po raz pierwszy w wyjściowym składzie Barcelony zagrał Ferran Jutgla i już w drugiej minucie skierował piłkę do bramki! Ten gol nie został jednak uznany, bo 22-letni Hiszpan był na spalonym.



Barcelona - Elche. Mocny początek Barcelony

W 16. minucie Barcelona objęła prowadzenie i to właśnie za sprawą Jutgli! Napastnik, grający dotychczas w rezerwach Barcy, po rzucie rożnym wyszedł wysoko w powietrze i strzałem głową umieścił piłkę w bramce.



Trzy minuty później "Duma Katalonii" podwyższyła na 2-0! Kapitalną akcję przeprowadził Gavi! Minął dwóch rywali w środku pola, zdobył sporo miejsca i strzałem z 16 m tuż przy słupku podwyższył prowadzenie.



Jeszcze przed przerwą Barcelona, która tym razem miała sporą przewagę w meczu, mogła zdobyć kolejne bramki. Dobrych sytuacji nie wykorzystali jednak Ousmane Dembele oraz Ez Abde.



Barcelona - Elche. Z 2-0 na 2-2, a potem Nico!

Barca atakowała, lecz to Elche zdobyło bramkę kontaktową. W 62. minucie goście przeprowadzili kontrakt, który bardzo mocnym strzałem zakończył Tete Morente! Piłka przełamała rękę Marca-Andre ter Stegena.



Minutę później było już 2-2! Piłkarze Barcy nie doszli do siebie po pierwszym straconym golu, a ter Stegen wyciągał piłkę z bramki po raz drugi! Po dośrodkowaniu Morente piłkę do bramki "szczupakiem" skierował Pere Milla!



W 85. minucie Barcelona wróciła na prowadzenie! Świetną akcję przeprowadzili Dembele z Gavim, a piłkę do bramki skierował Nico! Sędzia długo czekał na sygnał z VAR, czy Gavi nie był na spalonym i ostatecznie gola uznał.



FC Barcelona - Elche CF 3-2 (2-0)



Bramka: 1-0 Jutgla (16.), 2-0 Gavi (19.), 2-1 Morente (62.), 2-2 Milla (63.), 3-2 Nico (85.).



18. kolejka Hiszpania - Primera División

2021-12-18 18:30 | Stadion: Camp Nou | Widzów: 41664 | Arbiter: Javier Alberola Rojas STATYSTYKI FC Barcelona Elche CF 3 2 Posiadanie piłki 73,6% 26,4% Strzały 17 7 Strzały na bramkę 11 5 Faule 13 17 Spalone 3 4

3 2 FC Barcelona Elche CF ter Stegen Araújo Lenglet García de Jong Alba Busquets Gavi Dembélé Jutglà Ezzalzouli Badia Palacios Roco Roco González Mojica Palacio Ferrández Marcone Fidel Mascarell Pérez Boyé SKŁADY FC Barcelona Elche CF Marc-André ter Stegen Edgar Badia Guardiola Ronald Federico Araújo da Silva Helibelton Palacios Zapata Clément Nicolas Laurent Lenglet 86′ 86′ Enzo Pablo Roco Roco 79′ 79′ Eric García Martret Diego González Polanco 76′ 76′ Frenkie de Jong 83′ 83′ Johan Andrés Mojica Palacio Jordi Alba 46′ 46′ José Antonio Ferrández Pomares Sergio Busquets 46′ 46′ Iván José Marcone 19′ 19′ Pablo Martín Páez Gavira 59′ 59′ Fidel Chaves de la Torre Ousmane Dembélé 60′ 60′ Omar Mascarell González 16′ 16′ 72′ 72′ Ferran Jutlgà Blanc Lucas Pérez Martínez 89′ 89′ Abdessamad Ezzalzouli Lucas Ariel Boyé REZERWOWI Norberto Murara Neto Axel Wilfredo Werner Ignacio Peña Sotorres Antonio Barragan 89′ 89′ Alejandro Baldé Martínez 83′ 83′ José Manuel Sánchez Guillén Guillem Jaime Serrano John Nwankwo Chetauya Donald Okeh Óscar Mingueza García 46′ 46′ 77′ 77′ Gerard Gumbau Garriga Samuel Umtiti 60′ 60′ José Raúl Gutiérrez Parejo Philippe Coutinho Javier Matías Pastore 72′ 72′ 85′ 85′ Nicolás González Iglesias Pablo Piatti 76′ 76′ Ricard Puig Martí Jonatan Carmona Alamo Álvaro Sanz Catalán Guido Marcelo Carrillo Luuk de Jong 59′ 59′ 63′ 63′ 71′ 71′ Pere Milla Peña 46′ 46′ 62′ 62′ José Antonio Morente Oliva

