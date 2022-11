FC Barcelona podjęła zaskakującą decyzję w sprawie zimowych transferów.

"W tym momencie działamy na zasadzie 1/1 w ramach finansowego fair play w La Liga, ale od lata wrócimy do zasady 1/4 (ułamki oznaczają jaką kwotę kluby mogą sobie doliczać do budżetu - przyp. red.). Gdybyśmy chcieli kogoś pozyskać, lepiej byłoby to zrobić w zimie, ale mamy bardzo wyrównany zespół, jesteśmy klubem, który wysłał największą liczbę piłkarzy na mistrzostwa świata, bo aż 17. To pokazuje, jak dobrą robotę wykonał Xavi" - powiedział Laporta.