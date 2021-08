Barcelona porozumiała się z Messim w sprawie nowego kontraktu. Klubu nie było jednak stać na rejestrację zawodnika i w efekcie odszedł on do Paris Saint-Germain.



Jednak to nie jedyny ubytek w składzie "Dumy Katalonii". Ronald Koeman miał spory problem, bo zagrać dziś nie mogą m.in. Marc Andre ter Stegen, Clement Lenglet, Ansu Fati, Ousmane Dembele, czy Sergio Aguero.

W składzie zagrał za to Pedri, który w poprzednim sezonie rozegrał aż... 73 mecze. Nie mógł liczyć na długi wypoczynek. Praktycznie od razu po igrzyskach w Tokio, z których przywiózł srebrny medal, wrócił do treningów w Barcelonie i znalazł się w pierwszej jedenastce.



Barcelona szybko objęła prowadzenie

Piłkarze Barcelony byli bardzo zmotywowani. Chcieli pokazać, że bez Messiego też potrafią grać i odważnie zaczęli. Już po 30 sekundach celny strzał oddał Martin Braithwaite, ale "na posterunku" był Alex Remiro.



W 12. minucie przed szansą stanął Antoine Griezmann. Francuz zbiegł na bliższy słupek i po wrzutce z rzutu rożnego, uderzył głową. Piłka odbiła się jednak od poprzeczki.



W 19. minucie Barcelona wyszła na prowadzenie. Znowu zrobiło się groźnie po stałym fragmencie. Tym razem z rzutu wolnego dośrodkował Memphis Depay. Bardziej precyzyjny, niż wcześniej Griezmann, był Gerard Pique i otworzył wynik spotkania.



Po tym golu "Duma Katalonii" wyraźnie zwolniła, choć kontrolowała wydarzenia na murawie. Drugi cios zadała tuż przed przerwą. W doliczonym czasie pierwszej połowy Frenkie de Jong dośrodkował idealnie na głowę wbiegającego Braithwaite'a. Duńczykowi nie pozostało nic innego, jak tylko trafić do siatki i tak też się stało. Do przerwy Barcelona prowadziła więc 2-0.



Drugą połowę "Barca" też zaczęła "z wysokiego C". Zaraz po wznowieniu gry, do siatki trafił Griezmann, ale był na spalonym i gol nie został uznany.



Jeszcze przed upływem godziny gry Barcelonie udało się jednak podwyższyć wynik. Swoją drugą bramkę zdobył Braithwaite. Z ostrego kąta strzelał Jordi Alba. Bramkarz odbił piłkę, ale ta spadła pod nogi Duńczyka, który celnie dobił.



Nerwowa końcówka i decydujący gol Sergiego Roberto

Neto pierwszy raz został zatrudniony w 66. minucie. Z dystansu, mocno po ziemi uderzał Mikel Merino. Bramkarz "Dumy Katalonii" zdołał skutecznie interweniować.



Kolejna akcja gości zakończyła się już golem. W 82. minucie dobrym wykończeniem popisał się Julen Lobete Cienfuegos i zdobył honorową bramkę dla Realu Sociedad.



Chwilę później przepięknym uderzeniem z rzutu wolnego popisał się Mikel Oyarzabal. Neto był bez szans i końcówka zrobiła się nerwowa.



Emocje jednak skończyły się w pierwszej z pięciu doliczonych minut. Szybką akcję Barcelony skutecznie wykończył Sergi Roberto i ustalił wynik meczu na 4-2.



FC Barcelona - Real Sociedad 4-2

Bramka: 1-0 Pique (19.), 2-0 Braithwaite (45.+2'), 3-0 Braithwaite (59.), 3-1 Cienfuegos (82.), 3-2 Oyarzabal (85.), 4-2 Sergi Roberto (90+1')



1. kolejka Hiszpania - Primera División

2021-08-15 20:00 | Stadion: Camp Nou | Widzów: 20384 | Arbiter: Alejandro José Hernández Hernández 4 2 FC Barcelona Real Sociedad San Sebastián Neto Dest García Piqué Alba de Jong Pedri Busquets Griezmann Depay Braithwaite Christensen 2 Remiro Zaldúa Elustondo Le Normand Muñoz Merino Januzaj Oyarzabal Zubimendi Silva Portu SKŁADY FC Barcelona Real Sociedad San Sebastián Norberto Murara Neto Alejandro Remiro Gargallo 71′ 71′ Sergino Gianni Dest 66′ 66′ Joseba Zaldúa Bengoetxea 83′ 83′ Eric García Martret 61′ 61′ 81′ 81′ Aritz Elustondo Irribaria 19′ 19′ Gerard Pique 78′ 78′ Robin Le Normand Jordi Alba 62′ 62′ Aihen Muñoz Capellán 71′ 71′ Frenkie de Jong Mikel Merino Zazón Pedro González López 46′ 46′ Adnan Januzaj 57′ 57′ 83′ 83′ Sergio Busquets 85′ 85′ Mikel Oyarzabal Ugarte Antoine Griezmann 37′ 37′ Martín Zubimendi Ibáñez 90′ 90′ Memphis Depay 46′ 46′ David Silva 45′, 59′ 45′, 59′ Martin Braithwaite Christensen 66′ 66′ Cristian Portugués Manzanera REZERWOWI Ignacio Peña Sotorres Gaizka Ayesa Burgui Arnau Tenas Ureña 66′ 66′ Andoni Gorosabel Espinosa 83′ 83′ Ronald Federico Araújo da Silva 81′ 81′ Jon Pacheco Dozagarat Alejandro Baldé Martínez Ander Guevara Lajo 71′ 71′ Emerson Aparecido Leite de Souza Junior Asier Illarramendi Andonegi 90′ 90′ Clément Nicolas Laurent Lenglet Robert Navarro Muñoz 71′ 71′ 90′ 90′ Sergi Roberto Beñat Turrientes Imaz 83′ 83′ 84′ 84′ Nicolás González Iglesias 46′ 46′ Ander Barrenetxea Muguruza Pablo Martín Páez Gavira 46′ 46′ Jon Bautista Orgilles Ricard Puig Martí 66′ 66′ 82′ 82′ Julen Lobete Cienfuegos Yusuf Demir Rey Manaj

STATYSTYKI FC Barcelona Real Sociedad San Sebastián 4 2 Posiadanie piłki 61,7% 38,3% Strzały 18 10 Strzały na bramkę 12 5 Rzuty rożne 5 3 Faule 11 18 Spalone 1 2