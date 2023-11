FC Barcelona otrzymała nieoczekiwane wsparcie. Ten gest wywołał poruszenie

Mało który zawodnik Barcelony w ostatnim czasie był tak mocno eksploatowany, jak Gavi . 19-latek pod nieobecność Pedriego, która spowodowana byłą kontuzją musiał wziąć na siebie większą odpowiedzialność. W obecnym sezonie zabrakło go tylko w dwóch spotkaniach "Dumy Katalonii" . Niestety FC Barcelona będzie musiała teraz poradzić sobie przez dłuższy czas bez walecznego Hiszpana.

Spotkanie reprezentacji Hiszpanii z Gruzją w ramach ostatniego meczu eliminacji do EURO 2024 zakończyło się dla Gaviego katastrofą. Już w pierwszych 20 minutach zawodnik zgłaszał sztabowi medycznemu pewien dyskomfort, jednak został dopuszczony do dalszej gry. Kilka następnych minut wywróciło jego świat do góry nogami.